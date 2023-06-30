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Сегодня, 17:17

Романов заявил, что Малыхин никогда не стоит на месте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Молдавский тяжеловес, занимающий 14-е место в рейтинге UFC, Александр Романов оценил успехи россиянина Анатолия Малыхина в азиатской лиге ONE.

«Толя — очень дисциплинированный боец. Он никогда не стоит на месте, а постоянно в деле, постоянно развивается. В Таиланде у него есть свой зал «Добрыня». К нему приезжают на подготовку многие тяжи с постсоветского пространства. Даже Вадим Немков у него был. Сейчас на сборах у него находится Батрадз Газзаев, очень известный спортсмен в мире вольной борьбы. Там постоянно хороший оборот спарринг-партнеров», — приводит слова Романова MMA.Metaratings.ru.

Малыхин победил Арджана Бхуллара техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romanov-malykhin-nikogda-ne-stoit-na-meste-262604/
Александр Романов
UFC
ММА
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