Романов заявил, что Иванов сильнее Тыбуры в ударной технике

Молдавский тяжеловес Александр Романов, занимающий 14-е место в рейтинге UFC, поделился мнением о своем сопернике Благое Иванове.

«Я бы не сказал, что кто-то из соперников может подходить, а кто-то нет. Раз нам дали этот бой, значит, UFC заинтересован в нем, а в таком случае и нам это интересно. С Марчином Тыбурой их нельзя сравнивать. Это бойцы разного калибра и представители разных школ. Я думаю, что Иванов сильнее в стойке и в ударной технике, что мы в субботу и проверим», — приводит слова Романова MMA.Metaratings.ru.

Романов встретится с Ивановым в ночь на 2 июля на турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе.