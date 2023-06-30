Романов заявил, что Карелин был его примером для подражания

Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов рассказал о своем отношении к трехкратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Александру Карелину.

«Сан Саныч — это человек не просто с большой, а с огромной буквы в мировом спорте. Для очень многих ребятишек моего поколения он был примером для подражания. Это не просто атлет, который первым выиграл три Олимпиады в своем виде спорта, и человек, за плечами которого огромное спортивное прошлое, но и интеллектуальная личность, которую всегда приятно слушать. Чувствуется, что человек занимался научной деятельностью и имеет мозги. С таких людей надо брать пример», — цитирует Романова MMA.Metaratings.ru.

Романов провел в ММА 18 поединков, в которых одержал 16 побед.