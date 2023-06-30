Силягин заявил, что тяжелее всего из спарринг-партнеров ему было работать с Гаджимагомедовым

Российский боксер Павел Силягин заявил, что тяжелее всего из спарринг-партнеров ему было работать с Муслимом Гаджимагомедовым.

«Как проходили спарринги с Биволом? На тренировках с Димой приходилось очень тяжело. Ничего не мог сделать. А потом после сборов состоялись соревнования, организованные МВД. Мы встретились с ним в полуфинале. И на том турнире хорошо выглядел. После второго раунда счет был равный, а в третьем мне чуть-чуть не хватило, проиграл. Кто из спарринг-партнеров доставлял наибольшие проблемы? Конечно, сильно выделяется Гаджимагомедов. С ним приходилось сложнее всего. Он повыше, чувствительный, быстрый. Хорошо держит дистанцию, к нему сложно подойти близко. Очень неудобный», — приводит слова Силягина RT.