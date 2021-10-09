Романов нокаутировал Вандераа в предварительном карде UFC Fight Night
22:59
В поединке предварительного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) молдавский боец ММА тяжелого веса Александр Романов победил американца Джареда Вандераа.
Поединок продлился до второго раунда. Романов одержал победу техническим нокаутом.
Тяжелый вес. Александр Романов (Молдавия) победил Джареда Вандерраа (США) — технический нокаут, второй раунд, 4.23
Полулегкий вес. Деймон Джексон (США) победил Чарльза Росу (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-27, 30-27)
Женский минимальный вес. Лупита Годинес (Мексика) победила Сильвану Гомес (Аргентина) — сабмишен (армбар), 1-й раунд, 4.14
Легкий вес. Стив Гарсия (США) победил Чарли Онтивероса (США) — технический нокаут, 2-й раунд, 1.51
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