Сын Марата Балаева: «Постоянно плакал, когда папа звонил из тюрьмы»

Младший сын экс-чемпиона ACB в полулегком весе Марата Балаева 19-летний Алан Балаев поделился воспоминаниями из прошлого.

«Я помню, что он [отец] сидел в тюрьме, и я с ним по телефону разговаривал, он у меня спрашивает: «За какой футбольный клуб ты болеешь?». Говорю: «За Барселону». А он: «О, я тоже за Барселону». И так далее. Если честно, так кайфовал, когда я общался с отцом. Он где-то там в тюрьме, а я где-то тут. Постоянно плакал, когда я с ним общался. Скучал по нему», — сказал Балаев-младший после победы в Pravda FC.

«Каждый раз, когда я задувал свечи в свой день рождения, желал себе, что папу хочу увидеть. Мечты сбываются».

В боксерском бою в Pravda FC Алан Балаев раздельным решением выиграл у представителя Афганистана Хасиба Седики.