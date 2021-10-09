Сын Марата Балаева: «Постоянно плакал, когда папа звонил из тюрьмы»
23:05
Младший сын экс-чемпиона ACB в полулегком весе Марата Балаева 19-летний Алан Балаев поделился воспоминаниями из прошлого.
«Я помню, что он [отец] сидел в тюрьме, и я с ним по телефону разговаривал, он у меня спрашивает: «За какой футбольный клуб ты болеешь?». Говорю: «За Барселону». А он: «О, я тоже за Барселону». И так далее. Если честно, так кайфовал, когда я общался с отцом. Он где-то там в тюрьме, а я где-то тут. Постоянно плакал, когда я с ним общался. Скучал по нему», — сказал Балаев-младший после победы в Pravda FC.
«Каждый раз, когда я задувал свечи в свой день рождения, желал себе, что папу хочу увидеть. Мечты сбываются».
В боксерском бою в Pravda FC Алан Балаев раздельным решением выиграл у представителя Афганистана Хасиба Седики.
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