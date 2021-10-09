Младший сын Марата Балаева: «Мы с отцом как две капли воды»

Младший сын экс-чемпиона ACB в полулегком весе Марата Балаева 19-летний Алан Балаев после успешного дебюта в Pravda FC в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к отцу.

— Вы с отцом очень похожи друг на друга...

— Мы с пишем одинаково, одинаковая походка, характеры одинаковые. Мы как две капли воды.

— Можно сказать, что вы — Мотиватор 2.0?

— Я бы не сказал, что это так. Мотиватор от чего идет? Он [отец] - взрослый человек, который мотивирует всех, переезжает молодых ребят... Поэтому он — мотиватор. Мне 19 лет, какой из меня мотиватор? Просто похож на отца. Вот и все.

— Кто является вашей главной мотивацией?

— Моя мама, мой брат, папа, родные и близкие, бабушка и дедушка являются моей главной мотивацией.

В Pravda FC Балаев в боксерском поединке раздельным решением судей выиграл у афганца Хасиба Седики.