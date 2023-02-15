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Сегодня, 10:17

Романкевич считает, что план на бой против Кавалари будет действовать до первого пропущенного удара

Руслан Минаев
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Кикбоксер Петр Романкевич поделился мнением о предстоящем поединке против бразильца Сауло Кавалари.

«Человек не первый день в кикбоксинге. У него есть понимание, что такое бить руками и ногами. Я уверен, что он готов.

Как говорится, есть план до первого пропущенного удара, как только он или я пропустим удар. Будем как бы от этого всего исходить, если я первым попаду, то какой прессинг у него», — цитирует Романкевича РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Сражение белоруса Романкевича и бразильского кикбоксера Кавалари станет главным событием вечера.

Источник: РЕН ТВ
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