ESPN поставил Махачева и Волкановски на первое место в рейтинге лучших бойцов мира
Издание ESPN разделило первую строчку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории между чемпионом в легком дивизионе Исламом Махачевым (24-1) и чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-2).
Третье место осталось за экс-чемпионом полусреднего веса Камару Усманом (20-2).
Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.
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