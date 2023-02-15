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Сегодня, 10:22

ESPN поставил Махачева и Волкановски на первое место в рейтинге лучших бойцов мира

Давид Хачатрян
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Рейтинг ESPN.

Издание ESPN разделило первую строчку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории между чемпионом в легком дивизионе Исламом Махачевым (24-1) и чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-2).

Третье место осталось за экс-чемпионом полусреднего веса Камару Усманом (20-2).

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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