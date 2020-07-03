Роман Власов: «Собирался окунуться в мир ММА под руководством отца Хабиба»

Российский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов рассказал об общении с Абдулманапом Нурмагомедовым во время тренировочных спаррингов с его сыном, чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

— Хабиб меня пригласил на турнир GFC в Пензу, и там у нас состоялась тренировка, — сказал Власов. — Я спросил у Абдулманапа, есть ли у меня шанс после борьбы окунуться в мир ММА, на что он сказал: дай мне полгода, и я сделаю из тебя чемпиона. Честно говоря, я жил этими словами, и был уверен, что после Олимпийских игр приеду в Дагестан и окунусь в атмосферу работы в ММА вместе с Абдулманапом и всеми его воспитанниками. Я хотел себя проявить с ними, но у бога свои планы, к сожалению. Видимо, не судьба. С тех пор мы с ним так и не пообщались, потому что у меня постоянно были сборы, сначала получение олимпийской лицензии, потом подготовка к Олимпиаде. С Хабибом мы были на связи, а с Абдулманапом — нет. (Михаил Потапов)

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