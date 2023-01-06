Роман Долидзе и Марвин Веттори подерутся на UFC 286
UFC официально анонсировал поединок в среднем весе между Романом Долидзе и Марвином Веттори.
Бой пройдет 18 марта в главном карде турнира UFC 286 в Лондоне.
34-летний Долидзе 3 декабря в Орландо победил Джека Херманссона техническим нокаутом во втором раунде. Он идет на серии из четырех побед подряд.
Веттори проиграл дважды в трех последних боях. Последний раз он выходил в октагон в сентябре 2022 года, уступив Роберту Уиттакеру.
Источник: UFC
Новости