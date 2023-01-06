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Сегодня, 20:16

Роман Долидзе и Марвин Веттори подерутся на UFC 286

Ана Горшкова
Корреспондент
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UFC официально анонсировал поединок в среднем весе между Романом Долидзе и Марвином Веттори.

Бой пройдет 18 марта в главном карде турнира UFC 286 в Лондоне.

34-летний Долидзе 3 декабря в Орландо победил Джека Херманссона техническим нокаутом во втором раунде. Он идет на серии из четырех побед подряд.

Веттори проиграл дважды в трех последних боях. Последний раз он выходил в октагон в сентябре 2022 года, уступив Роберту Уиттакеру.

Источник: UFC
UFC
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