Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как играл в футбол с Йоэлем Ромеро.

— А где сейчас другой ваш приятель, Хорхе Масвидаль, в зале его видно?

— Давно видел его. Точнее, давно не видел. (Смеется) Я вот недавно видел, с малым играли в футбол, и видел Йоэля Ромеро. Говорю: «Где Джордж?». Он чет никак [не знает]. Не знаю, в ATT, может, он появляется, я там давно не был. Когда я там был пару раз, его не было. В следующий раз я буду в субботу, но он в субботу обычно не тренируется, если к бою не готовится.

— А где с Ромеро в футбол играли?

— Есть такая «Футбольная планета USA». Там у них четыре поля, играют ребята по времени.

— В порядке Ромеро?

— Ну нет. (Смеется) Кубинцы они, вы же знаете, борются хорошо, боксируют, а футбол... Ну, скажем так, чуть лучше моего старшего сына играет. (Смеется.) В защите стоит, его там все боятся — эти, которые выпендриваются с мячом, латиносы. Аргентинцы, испанцы, те же кубинцы. Он как гора стоит. В принципе, я то же самое. (Смеется.)

— Вас его физуха удивляет в 46 лет?

— Без комментариев. (Смеется.) Ну, молодец, в форме. (Смеется.)

— На своем у него такая форма, на твороге, курице?

— Ну, это понятно, у каждого же своя диета, вы же понимаете. Но он красавчик, помимо того, что диета не диета, он работяга. Этого не отнять.

Ромеро 45 лет. В UFC он когда-то шел на восьми победах подряд и трижды дрался за пояс в среднем весе. В 2020 году кубинец покинул организацию и перебрался в Bellator. В новом промоушене Ромеро выиграл два боя подряд.