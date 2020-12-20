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Роган обвинил Хабиба в жульничестве при весогонке

21:14
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
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Комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о недавнем видео с участием чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин показал процесс весогонки перед боем против Джастина Гэтжи.

«Он всегда много сгоняет. Это жестко, — заявил Роган в очередном выпуске своего подкаста. — На самом деле, он не легковес. Это санкционированная форма жульничества, и мы это просто принимаем как должное. Это бред».

Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи, которая стала для него 29-й в карьере.

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