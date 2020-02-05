Родригес посвятит бой с Харитоновым новорожденной дочери

Бразилец Фернандо Родригес в преддверии поединка с россиянином Сергеем Харитоновым рассказал о своем жизненном пути. По словам бойца, в детстве он состоял в группе, связанной с боксом, в которую, к слову, входили и парни родом из трущоб.

Фернандо нашел время и для учебы. Он получил образование в университете штата Сан-Паулу UNIP. Сейчас Родригес преподает единоборства в школе Чиногерра.

Поединок Харитонова и Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии.

— Это была открытая группа для всех атлетов. Там я начал заниматься в группе бокса для 14-15 лет, — рассказал Родригес РЕН ТВ. — Я получил коричневый пояс по джиу-джитсу, черный пояс в муай-тай и кикбоксинге.

Это школа легенд MMA Родриго Минотавра и Рожерио Минотавра. Уже шестой год я преподаю там MMA и муай-тай.

Я правильный парень. Но я был тусовщиком, работал на вечеринках, организовывал их. Около 8 лет назад я обратился в религию — сегодня я евангелист. С того момента Бог очень помогает мне в жизни. Он дал мне дом, жену, то, о чём я не мог мечтать, — семью. И успех в карьере, слава Господу.

Слава Богу, у меня полная поддержка со стороны семьи. 2019 год был очень сложным для меня. Два поражения. Я потерял отца — он умер от сердечного приступа в апреле. Рождение дочери далось нелегко. Но Бог так добр ко мне, что несмотря на все горе — поражения, смерть отца — он подарил мне дочь, с ней все хорошо, она дома, здорова. Я борюсь ради нее, ради лучшей жизни для моей семьи.

Я женат уже 5 лет. У меня недавно родилась дочка. Это была тяжёлая история, роды у моей супруги начались преждевременно. На 26-й неделе — на 6-7-м месяце. Моя дочь родилась весом 945 граммов, 73 дня находилась в реанимации родильного отделения. На прошлой неделе, слава Богу, её выписали.

?Свою главную татуировку я сделал в память о моей матери, которую я также потерял очень рано. Мне было 20 лет, когда она умерла от инсульта в 43 года. Здесь написано: «Мама, как бы точно я ни знал, что ты всегда будешь там, наверху, защищать нашу семью, я никогда не перестану по тебе скучать.

Что ж, на сегодня моей главной целью является Харитонов, я хочу одержать над ним качественную победу. Я его очень уважаю. Это ветеран спорта, который сражался с великими именами MMA. Только теперь ему предстоит встретиться с самым сильным Санто Форто (прозвище Родригеса, с португальского на русский переводится как «Святой силач») за всю историю. Я хочу посвятить свою победу прежде всего Богу и моей дочке Мариам.

Это противостояние — историческое! Вспомним Федора Емельяненко и нашего Родриго Минотавра. Вот такое соперничество джиу-джитсу с реслингом и русским самбо.

Было бы отлично выиграть у русского, в России, после поражения от другого русского — это будет вишенкой на торте, я это устрою, вперед!