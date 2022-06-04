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Сегодня, 20:47

Ринат Фахретдинов выиграл дебютный поединок в UFC единогласным решением судей

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Ринат Фахретдинов победил Андреаса Михайлидиса.
Фото UFC

Российский боец Ринат Фахретдинов победил Андреаса Михайлидиса в поединке на турнире UFC Вегас 56.

Россиянин выиграл единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).

Фахретдинов провел дебютный поединок в UFC. Всего на счету 30-летнего бойца 21 победа и 2 поражения в ММА. У 33-летнего Михайлидиса 13 побед и 6 поражений.

Главным поединком турнира UFC Вегас 56 станет бой между Александром Волковым и Жаирзиньо Розенструйком.

UFC Fight Nights Волков Vs. Розейнструйк. UFC Волков — Жаирзиньо: онлайн-трасляция турнира в Лас-Вегасе
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