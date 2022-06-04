Дави Рамос считает, что Махачев вновь победит Царукяна в случае реванша

Бывший боец UFC Дави Рамос считает, что Ислам Махачев вновь победит Армана Царукяна в случае, если спортсмены проведут реванш.

«Я думаю, что Махачев снова его побьет. У Ислама лучше ударка и защита от борьбы. Арману все так же сложно будет драться с Махачевым, потому что он левша, к нему тяжело адаптироваться. Не думаю, что их реванш будет чем-то отличаться от первого боя.

Многие люди думают, что Царукян не выиграл этот бой только потому, что принял его на коротком уведомлении. Это не так. Послушайте, эти парни — профессиональные атлеты, они никогда не перестают тренироваться. Я принял свой первый бой на недельном уведомлении, хотя на тот момент даже не был в Америке. Я прилетел туда и побил этого парня. А знаете, почему? Потому что я профессиональный атлет и никогда не прекращаю тренироваться. Мы тренируемся всю жизнь и всегда готовы принять бой», — приводит Metaratings слова Рамоса.

Махачев победил Царукяна в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге единогласным решением судей.

На счету 30-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в ММА. У 25-летнего Царукяна 18 побед и 2 поражения.