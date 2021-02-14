UFC 258: результаты предварительного карда

На турнире UFC 258 в Лас-Вегасе завершился предварительный кард.

Ранний предварительный кард:

Полусредний вес: Габриэл Грин (США) победил Филипа Роу (США) общим решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Предварительный кард:

Женский минимальный вес: Полиана Виана (Бразилия) победила Мэллори Мартин (США) армбаром в первом раунде.

Промежуточный вес: Крис Гутьеррес (США) победил Андре Юэлла общим решением судей (США) (30-26, 29-28, 29-27).

Полусредний вес: Белал Мухаммад (США) победил Диегу Лиму (Бразилия) общим решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Средний вес: Энтони Эрнандес (США) победил Родолфу Виейру (Бразилия) гильотиной во втором раунде.

В главном бою турнира в полусреднем весе Камару Усман (США) встретится с Гилбертом Бернсом (Бразилия)