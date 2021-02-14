Менеджер Чимаева: «Хамзат думал, что умрет. Он был действительно плох»

Маджди Шаммас, менеджер шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал о самочувствии спортсмена после положительного теста на коронавирус.

Его бой с британцем Леоном Эдвардсом, который должен был пройти 14 марта, перенесен.

«Во вторник после тренировки он даже не мог дойти до своей комнаты. У него даже не было сил подняться на свой этаж, он заснул в холле. Он не может тренироваться. Его друзья позвонили мне и сказали: «Эй, Хамзат даже не может говорить. У него такая высокая температура, сильная головная боль, мышечные боли и все такое». Потом приехала скорая и доставила его в больницу. Даже когда он был в больнице, он думал, что умрет. Он был действительно плох», — приводит слова Шаммаса bjpenn.com со ссылкой на FrontKick.online.

Это уже третий раз, когда поединок переносится. Перовначально бойцы должны были сразиться 19 декабря, но Эдвардс сдал положительный тест на COVID-19. 20 января бой не состоялся из-за того, что уже Чимаев получил положительный результат теста.

26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках. На счету 29-летнего Эдвардса 18 побед (из них 6 — нокаутом) и 3 поражения.