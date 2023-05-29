Резников: «Я никогда не предам Казахстан»

Легковес ACA Артем Резников (19-6) заявил, что он всегда будет выступать под казахстанским флагом. Об этом Резников сказал в интервью «СЭ».

— Ты считаешь себя реально патриотом своей страны?

— Да, конечно, я всегда выхожу под казахстанским флагом, я там живу, я там родился.

— Эдуард Вартанян родился в Москве, вырос здесь, говорит без армянского акцента, но при этом он армянский патриот. Даже ездил туда, когда был вооруженный конфликт, поддерживал своих ребят. У русских, которые родились в других странах, я такого не замечаю. С твоей стороны тоже, ты себя не позиционируешь как «я русский патриот» и так далее. А почему так?

— Я себя позиционирую как славянин. Для меня славяне — это один народ. Вот так я коротко скажу. Неважно, какая национальность. В России же люди могут жить и выступать за другую страну. Могут с флагом Армении выходить. Или жить в России и с флагом Таджикистана выходить. В любой другой стране ты выйдешь с флагом другой страны — ты как предатель. Я считаю, что это правильно. Ты живешь в России, как ты можешь выходить с другим флагом? Я, честно, этого не понимаю. Ну я же здесь живу, она меня кормит, я здесь зарабатываю, мои родственники здесь, а я беру другой флаг и выхожу с ним. Ну это как? Это предательство, мое личное мнение.

— Ну видишь, для других народов это нормально. А для русских это как-то...

— Русские — более преданные люди, может быть. Они преданные своему. Я преданный человек, например. Я объясню, почему. Я предан своей религии. Я родился христианином, и я буду христианином. Я предан стране Казахстан. Я родился в Казахстане и я всегда буду выходить с флагом Казахстана, я никогда не предам его. Я предан своим друзьям. Если у меня друзья есть, я за них в огонь и воду пойду.

— Для тебя выйти с российским флагом было бы странно?

— Если бы я здесь жил, было бы не странно. Казахстан — моя родина, я в России бываю очень редко. Для некоторых это нормально выходить с двумя флагами, для некоторых нет. У Эдика, может, есть родственники в Армении. А я даже не знаю, есть ли у меня родственники в России или нет. Тут надо подумать.

16 июня Резников подерется с Эдуардом Вартаняном (24-4) в финале Гран-при ACA в легком весе в Сочи.