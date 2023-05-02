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Боец АСА Резников: «За счет интервью Алексеева хайпанула больше, чем за счет победы»

Алина Савинова
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Боец легкого дивизиона АСА Артем Резников высказался о поведении россиянки Ирины Алексеевой после победы над швейцаркой Стефани Эггер.

«Мне кажется, это было задумано. Я знаю эту девчонку по тренировкам в Омске. Она такая, какая есть. Ничего нового не сказала. У нее такая манера общения. Считаю, что интервью после боя зашло, зашло на узнаваемость. За счет этого видео она хайпанула больше, чем за счет победы. Сам болевой очень сложный в исполнении. Это настолько редкий прием, что он в обязательном порядке достоин бонуса. Именно поэтому для Эггер стало настоящей неожиданностью то, что Ирина на этот прием пошла. Я сам не ожидал, что у нее получится», — цитирует Резникова Metaratings.ru.

Алексеева победила Эггер на турнире UFC Fight Night 223. Это был дебютный поединок 32-летней россиянки в UFC. Алексеева отпраздновала победу походкой Конора Макгрегора, а в послематчевом интервью употребила нецензурные и жаргонные слова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reznikov-za-schet-intervyu-alekseeva-khaipanula-bolshe-chem-za-schet-pobedy-247830/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Ирина Алексеева
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