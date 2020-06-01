Рейес сожалеет, что Джонс намерен отказаться от чемпионского титула

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Доминик Рейес прокомментировал решение Джона Джонса отказаться от звания чемпиона.

Джонс пошел на конфликт с руководством UFC из-за нежелания промоушена увеличивать ему гонорар за поединок с тяжеловесом Франсисом Нганну. Джонс несколько раз просил освободить его от контракта с UFC, а затем сообщил в Twitter, что отказывается от чемпионского титула.

— Печально, если это правда, и Джонс говорит всерьез, но шоу должно продолжаться, — написал Рейес в Twitter.

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