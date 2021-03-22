Макгрегор прокомментировал свои достижения в единоборствах

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Twitter рассказал о своих достижениях в единоборствах.

«Лучше всего я себя чувствовал в весе до 170 фунтов. Лучшая победная серия — в 145 фунтах. Лучшие выступления — в 155 фунтах. О чем это говорит — не знаю. Мне просто нравится, ха-ха», — написал ирландец.

В активе 32-летнего бойца 22 победы и пять поражений.