Макгрегор прокомментировал свои достижения в единоборствах
09:25
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Twitter рассказал о своих достижениях в единоборствах.
«Лучше всего я себя чувствовал в весе до 170 фунтов. Лучшая победная серия — в 145 фунтах. Лучшие выступления — в 155 фунтах. О чем это говорит — не знаю. Мне просто нравится, ха-ха», — написал ирландец.
В активе 32-летнего бойца 22 победы и пять поражений.
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