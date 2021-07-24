Лобов уступил Беринчику техническим нокаутом в поединке на голых кулаках
22:44
Украинский боксер Денис Беринчик победил бывшего бойца UFC ирландца Артема Лобова в поединке на голых кулаках. Бой состоялся в Киеве в рамках вечера проекта Mahatch.
После четвертого раунда Лобов отказался выходить на пятый. Перед этим Лобов несколько раз побывал в нокдауне. Украинцу присудили победу техническим нокаутом.
33-летний Беринчик провел первый бой на голых кулаках. У 34-летнего Лобова это уже четвертый такой поединок, в его активе две победы при двух поражениях.
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