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Лобов уступил Беринчику техническим нокаутом в поединке на голых кулаках

22:44
Денис Беринчик. Фото Instagram
Денис Беринчик. Фото Instagram
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Украинский боксер Денис Беринчик победил бывшего бойца UFC ирландца Артема Лобова в поединке на голых кулаках. Бой состоялся в Киеве в рамках вечера проекта Mahatch.

После четвертого раунда Лобов отказался выходить на пятый. Перед этим Лобов несколько раз побывал в нокдауне. Украинцу присудили победу техническим нокаутом.

33-летний Беринчик провел первый бой на голых кулаках. У 34-летнего Лобова это уже четвертый такой поединок, в его активе две победы при двух поражениях.

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Евгений Петров все материалы автора

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