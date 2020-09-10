Реванш между Анкалаевым и Куцелабой состоится 24 октября на UFC 254

Полутяжеловесы UFC Магомед Анкалаев и Ион Куцелаба проведут реванш 24 октября на турнире UFC 254. Трунир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, сообщает Bloody Elbow.

29 февраля Анкалаев победил Куцелабу техническим нокаутом, однако остановка поединка была преждевременной, в результате чего был назначен реванш — на апрель. Из-за пандемии бой был отменен. Потом бой между Анкалаевым и Куцелабой поставили на 15 августа, однако молдаванин заразился коронавирусом. Поединок перенесли на 29 августа, но тест Куцелабы на COVID-19 снова дал положительный результат.