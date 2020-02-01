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Реванш Конора и Хабиба может пройти этой осенью

09:07
Конор Макгрегор (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото USA TODAY Sports
Конор Макгрегор (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото USA TODAY Sports
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Конор Макгрегор встретится с победителем боя за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Это подтвердил президент UFC Дана Уайт.

— Конор встретится с победителем боя, — цитирует ESPN Уайта. — Он говорит, что не хочет ждать. Но сразу после боя Хабиба и Тони начнется рамадан, он дождется его окончания, так что поединок состоится осенью, в сентябре, октябре или ноябре.

Хабиб и Конор провели бой в октябре 2018 года, россиянин одержал победу в четвертом раунде болевым приемом. Всего Хабиб провел на профессиональном ринге 28 боев, одержав 28 побед. Его поединок с Фергюсоном запланирован на 18 апреля.

На счету Фергюсона 25 побед и 3 поражения в ММА. Конор Макгрегор одержал 22 победы при четырех поражениях. Последний бой он провел 18 января против Дональда Серроне и нокаутировал его через 40 секунд после начала поединка.

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