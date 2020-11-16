Реванш Емельяненко и Вердума не состоится

Бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе, Фабрисиу Вердуму, не удалось договориться с Bellator о долгожданном реванше с Федором Емельяненко.

«Поединка не будет — мы завершили переговоры, потому что в Bellator хотели, чтобы мой первый бой в организации был против Федора Емельяненко, но вероятно, это не входило в планы Федора, — приводит слова Вердума BJ Penn. — Я очень уважаю Федора, поэтому не буду говорить, что он не захотел драться со мной. В Bellator хотели подписать меня на бой с Федором, а затем продлить контракт на четыре или пять поединков, но этого не случилось».

По словам бразильца, он может продолжить профессиональную карьеру под баннером PFL.

Бой Емельяненко и Вердума состоялся на турнире Strikeforce в июне 2010 года. Поединок завершился победой Фабрисиу сабмишном в первом раунде. Для российского бойца это было первое поражение с 2000 года.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще 1 бой признан несостоявшимся. За плечами Вердума — 24 победы, девять поражений и ничья.