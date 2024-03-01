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1 марта, 23:44

Реванш Дацика и Емельяненко пройдет 30 марта на турнире Ural FC 7

Алина Савинова
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Реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком состоится 30 марта на турнире Ural FC 7 в Москве, сообщает пресс-служба лиги.

1 марта бойцы ММА провели битву взглядов на Ural FC 6 перед новым противостоянием.

Первый бой между Емельяненко и Дациком прошел в сентябре 2022 года на Hardcore Boxing. Тогда Вячеслав нокаутировал Александра на 13-й секунде поединка.

Всего на счету 42-летнего Емельяненко 29 побед, 10 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах. 44-летний Дацик за карьеру одержал 7 побед и потерпел 8 поражений.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
ММА
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