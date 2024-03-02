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2 марта, 00:52

Александр Емельяненко — о победе брата Ивана: «Молодец, но у него много ошибок»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал победное выступление своего родного брата Ивана Емельяненко в поединке с иранцем Али Хейбати.

«Молодец, победил, но есть над чем работать, — сказал Емельяненко «СЭ». — Он молодой, как боец еще неопытный, поэтому я указываю ему на ошибки. Укажу ему, укажу тренеру его над чем работать, что нужно исправлять. Думаю, он прислушается и поработает над ними. Много ли ошибок? Конечно, много! Когда я проводил третий поединок у меня тоже было много ошибок».

Иван Емельяненко судейским решением победил Али Хейбати на турнире Ural FC 6, который проходил 1 марта в Москве. Бой проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

Александр Емельяненко
Иван Емельяненко
ММА
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