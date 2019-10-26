Рэнди Кутюр после сердечного приступа: «Вопреки слухам, я не сыграл в ящик»

Бывший трехкратный чемпион UFC в тяжелом весе Рэнди Кутюр сказал, что чувствует себя хорошо после сердечного приступа. 56-летний член Зала славы UFC после тренировки в тренажерном зале в Лос-Анджелесе почувствовал себя плохо и обратился в больницу.

— Вопреки слухам, я еще не сыграл в ящик. Я жив и в порядке. Огромное спасибо персоналу больницы, спасибо за заботу от скорой помощи до отделения интенсивонй терапии, — цитирует TMZ Кутюра.