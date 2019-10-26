Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Рэнди Кутюр после сердечного приступа: «Вопреки слухам, я не сыграл в ящик»

16:17

Бывший трехкратный чемпион UFC в тяжелом весе Рэнди Кутюр сказал, что чувствует себя хорошо после сердечного приступа. 56-летний член Зала славы UFC после тренировки в тренажерном зале в Лос-Анджелесе почувствовал себя плохо и обратился в больницу.

— Вопреки слухам, я еще не сыграл в ящик. Я жив и в порядке. Огромное спасибо персоналу больницы, спасибо за заботу от скорой помощи до отделения интенсивонй терапии, — цитирует TMZ Кутюра.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир