Ренан Барао уволен из UFC

Бывший чемпион легчайшего веса UFC Ренан Барао был уволен из промоушена после поражения единогласным решением судей от Дугласа Силвы Де Андраде. Оно стало для бразильца уже пятым подряд, сообщает MMA Junkie.

Барао не побеждал с сентября 2016 года, когда одолел решением судей Феллипе Новера. Бразилец потерял чемпионский титул, уступив техническим нокаутом Ти Джею Диллашоу в 2014 года. С тех пор Барао удалось одержать всего лишь две победы.

UFC также покинул целый ряд других опытных бойцов: Гилберт Мелендес, Тарек Саффедин, Си Би Доллоуэй и Грэй Мейнард.