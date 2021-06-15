Боец UFC Гэтжи прокомментировал слухи о завершении карьеры
Бывший временный чемпион легкого веса UFC Джастин Гэтжи ответил на слухи о своем завершении карьеры.
Ранее была опубликована переписка спарринг-партнера Гэтжи Райана Шарлебуа с неким фанатом, в которой Шарлебуа говорит, что боец переживает психологические проблемы после поражения Хабибу Нурмагомедову и думает об уходе из спорта.
«UFC не дает ему в бои, которые он хочет. Теперь Джастин обсуждает уход на пенсию. Поражение Хабибу отняло у него много сил. После этого ему пришлись тяжело первые несколько месяцев», – написал Шарлебуа в переписке.
«Это чушь. Я еще очень далек от завершения карьеры. Думаю, что тот, кто выложил эту переписку все сфабриковал», – цитирует ответ Гэтжи Bjpenn.
Осенью 2020-го Гэтжи проиграл Нурмагомедову удушающим приемом во втором раунде на UFC 254. С тех пор боец не провел ни одного поединка.
Дополнительная информация:
https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/justin-gaethje-refutes-rumor-that-hes-considering-retirement
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