Боец UFC Гэтжи прокомментировал слухи о завершении карьеры

Бывший временный чемпион легкого веса UFC Джастин Гэтжи ответил на слухи о своем завершении карьеры.

Ранее была опубликована переписка спарринг-партнера Гэтжи Райана Шарлебуа с неким фанатом, в которой Шарлебуа говорит, что боец переживает психологические проблемы после поражения Хабибу Нурмагомедову и думает об уходе из спорта.

«UFC не дает ему в бои, которые он хочет. Теперь Джастин обсуждает уход на пенсию. Поражение Хабибу отняло у него много сил. После этого ему пришлись тяжело первые несколько месяцев», – написал Шарлебуа в переписке.

«Это чушь. Я еще очень далек от завершения карьеры. Думаю, что тот, кто выложил эту переписку все сфабриковал», – цитирует ответ Гэтжи Bjpenn.

Осенью 2020-го Гэтжи проиграл Нурмагомедову удушающим приемом во втором раунде на UFC 254. С тех пор боец не провел ни одного поединка.