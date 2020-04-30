РЕН ТВ покажет бои Фергюсона с Гэтжи и Олейника с Вердумом. Место для турнира нашлось

Глава UFC Дана Уайт нашел место для проведения турнира UFC 249. Он состоится в США, в штате Флорида. Планируется, что он пройдет в закрытом формате, без зрителей.

В рамках вечера Тони Фергюсон встретится с Джастином Гэтжи в бою за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

В другом поединке россиянин Алексей Олейник проведет защиту титула в тяжелом весе против Фабрисио Вердума.

Канал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире, трансляция пройдет 10 мая утром (по московскому времени).

Изначально Фергюсон должен был драться с обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым, но поединок сорвался из-за ситуации с коронавирусом.

36-летний Фергюсон провел в смешанных единоборствах 28 поединков, одержав 25 побед (12 нокаутом) и потерпев 3 поражения. На счету 31-летнего Гэтжи 21 победа (18 нокаутом) и 2 поражения.

42-летний Олейник одержал в MMA 58 побед (8 нокаутом) и потерпел 13 поражений. Его ровесник Вердум выиграл 23 поединка (6 нокаутом) и 8 раз проиграл.