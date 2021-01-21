Реакция Хабиба на первую победу брата в UFC. Видео

Twitter UFC Europe выложил видео, где секунданты российского бойца Умара Нурмагомедова радуются его победе над Сергеем Морозовым из Казахстана на турнире UFC on ESPN 20 (UFC Fight Island 8), который состоялся в среду в Абу-Даби.

Угловыми Нурмагомедова были тренер Хавьер Мендес, а также боец ММА Шамиль Завуров и чемпион UFC в легком весе, троюродный брат Хабиб Нурмагомедов.

24-летний Умар победил во втором раунде удушающим приемом. Это был его первый бой в UFC. Он выступил в главном ММА-промоушене мира ровно спустя девять лет после дебюта там Хабиба: тот в своем первом бою 20 января 2012 года победил удушающим приемом в третьем раунде иранца Камала Шалоруса.