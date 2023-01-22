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Сегодня, 10:45

Реакция бойцов на победу Морено над Фигейредо на UFC 283

Давид Хачатрян
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Бойцы UFC поздравили нового чемпиона в наилегчайшем весе Брэндона Морено (21-6) с победой и поделились своими впечатлениями от его боя с Дейвесоном Фигейредо (21-3) в Twitter.

Даниэль Кормье: «Это был чистый удар от нового чемпиона Брэндона Морено! Сегодня он действительно превзошел Фигейредо, он был на высоте»

Дастин Порье: «Морено — зверюга»

Белал Мухаммад: «Морено — мужик»

Джастин Гэтжи: «Фигередо — самый грязный боец UFC. Чистый удар от Морено»

Брэндан Аллен: «Скоро состоится пятый бой Фигейредо и Морено»

Крис Кертис: «Так держать, брат! Я так счастлив за тебя!»

Майкл Биспинг: «Невозможно сражаться с одним глазом»

Дерек Брансон: «Хочу посмотреть, как они дерутся с другими бойцами»

Генри Сехудо: «Это ноу контест. Херб Дин, что с тобой?»

Морено победил Фигейредо техническим нокаутом в третьем раунде. Врач не допустил бразильца к четвертому раунду из-за того, что у него полностью закрылся правый глаз. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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