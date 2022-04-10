«Поединок высочайшего уровня». Реакция бойцов на бой Яна и Стерлинга

Разные бойцы отреагировали на бой Яна и Стерлинга

Алджамейн Стерлинг (21-3) победил Петра Яна (16-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Многие бойцы и бывшие бойцы UFC высказали свою реакцию от поединка в Twitter.

Белал Мухаммад: «Петр просто монстр, ни одного лишнего движения».

Майкл Биспинг: «10-9 в пользу Стерлинга в первом раунде».

Генри Сехудо: «Человек-рюкзак за работой, отличный контроль в партере».

Шейн Бургос: «Контроль Алджо со спины — это не шутка».

Белал Мухаммад: «Ян дерется с гневом, Алджо — с головой».

Тедди Атлас: «Ян должен контратаковать тейкдауны Стерлинга ударами».

Доминик Круз: «У меня счет 2-2 перед пятым раундом. Кто победит?»

Энтони Смит: «Мне кажется, что 2-2 перед пятым раундом».

Шон О'Мэлли: «Бой высочайшего уровня».

Генри Сехудо: «Думаете, эти парни на моем уровне? В любом случае поздравляю Стерлинга, ты следовал моему плану».

Мэтт Браун: «Тупые судьи. Снова. Кто-то действительно думает, что Стерлинг забрал первый раунд? Больше смысла отдать ему 10-8 второй, чем дать ему первый».

Шейн Бургос: «Близкий бой, но Стерлинг выигрывал свои раунды доминирующе. Он заработал победу».

Анджела Хилл: «Победа Алджо решением сломает интернет».