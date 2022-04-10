Чимаев, Ян и Волкановски получат денежный бонус в криптовалюте по итогам фанатского голосования

Стали известны имена первых бойцов в истории UFC, которые получат бонус в криптовалюте. Ими стали Хамзат Чимаев (10-0), Петр Ян (16-3) и Александр Волкановски (24-1).

В голосовании среди болельщиков победу одержал Чимаев, он заработал 30 тысяч долларов. Вторым стал Александр Волкановски, который забрал 20 тысяч долларов. Третьим оказался Петр Ян, к гонорару которого добавят 10 тысяч долларов.

Введение выплат бонусов в виде криптовалюты связано со сделкой UFC с компанией Crypto. Сотрудничество между компаниями продлится как минимум ближайшие 10 лет. Сумма сделки составила 175 млн долларов.