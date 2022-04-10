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Сегодня, 13:42

Чимаев, Ян и Волкановски получат денежный бонус в криптовалюте по итогам фанатского голосования

Давид Хачатрян
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Петр Ян и Алджамейн Стерлинг.
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Стали известны имена первых бойцов в истории UFC, которые получат бонус в криптовалюте. Ими стали Хамзат Чимаев (10-0), Петр Ян (16-3) и Александр Волкановски (24-1).

В голосовании среди болельщиков победу одержал Чимаев, он заработал 30 тысяч долларов. Вторым стал Александр Волкановски, который забрал 20 тысяч долларов. Третьим оказался Петр Ян, к гонорару которого добавят 10 тысяч долларов.

Введение выплат бонусов в виде криптовалюты связано со сделкой UFC с компанией Crypto. Сотрудничество между компаниями продлится как минимум ближайшие 10 лет. Сумма сделки составила 175 млн долларов.

Алекс Волкановски
Петр Ян
Хамзат Чимаев
ММА
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