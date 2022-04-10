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Сегодня, 14:35

Жена Петра Яна — о поражении мужа от Стерлинга: «Спасибо всем за слова поддержки»

Жена Петра Яна отреагировала на поражение мужа от американца Стерлинга
Карен Саркисян
Корреспондент
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Юлия Ян, жена российского бойца UFC Петра Яна прокомментировала поражение своего мужа от американца Алджамейна Стерлинга.

«Спасибо всем за слова поддержки. Мой муж все равно чемпион и самый крутой боец, кто бы что ни говорил. Мы свое еще возьмем!» — написала Юлия Ян в соцсетях.

Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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