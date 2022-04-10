Жена Петра Яна — о поражении мужа от Стерлинга: «Спасибо всем за слова поддержки»
Жена Петра Яна отреагировала на поражение мужа от американца Стерлинга
Юлия Ян, жена российского бойца UFC Петра Яна прокомментировала поражение своего мужа от американца Алджамейна Стерлинга.
«Спасибо всем за слова поддержки. Мой муж все равно чемпион и самый крутой боец, кто бы что ни говорил. Мы свое еще возьмем!» — написала Юлия Ян в соцсетях.
Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).
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