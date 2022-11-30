Чендлер рассказал о технологическом матрасе, который помогает ему просыпаться без будильника

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер на своем Youtube-канале рассказал, какую роль в его сне играет высокотехнологичный матрас.

Вопрос подписчика: «Как выглядит ваше утро и режим питания в течение дня?»

Майкл Чендлер: «Когда я в кэмпе, я стремлюсь просыпаться без откладывания будильника, даже до того, как он прозвенит. Я сплю на матрасе Eight Sleep — это матрас с функцией охлаждения, он качает холодную воду по поверхности, и это создает очень приятное, охлаждающее ощущение, с учетом, что я человек, который сильно нагревается во сне. Также у него есть функция мягкой вибрации, это такой встроенный будильник, я завожу его на 6:58, и мягкая, приятная вибрация готовит меня к пробуждению, еще до того, как сработает будильник на моем телефоне в 7:00.

Есть что-то особенное в том, чтобы выигрывать у этого основного будильника, просыпаться до него. В этом случае ты контролируешь свой день, а не твой будильник или телефон, которые вкидывают тебя в новый день. Затем пару минут я просто лежу, не подпрыгиваю сразу. Говорю слова благодарности Богу, что дал мне еще один день, чтобы сделать что-то стоящее. Потом пью кофе, я не завтракаю до 12:00. Пью кофе с немолочными сливками, пару-тройку кружек, немножко кокосового масла. В 10:00 у меня первая тренировка, а пока я пью кофе, читаю что-то религиозное, думаю о предстоящем дне, планах.

Рассматриваю этот день до того, как он напрыгнет на меня. Прикидываю, будут ли у меня между тренировками встречи, созвоны. Первый прием пищи у меня в 12-13, до этого я получаю калории из кофе с кокосовым маслом и сливок, необходимые жиры. На первый прием пищи у меня просто протеин и овощи. В 15-16 у меня перекус, перед вечерней тренировкой, которая будет в 17:00. В 20:00 — 20:30 ужин. Вне кэмпа все примерно то же самое».

12 ноября Чендлер проиграл удушением сзади Дастину Порье на UFC 281 в Нью-Йорке.