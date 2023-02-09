Расулов рассказал, что его соперником на Гран-при тяжелого веса ACA станет Корнилов

Бывший чемпион лиги ACA в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов назвал соперника, с которым встретится в четвертьфинале Гран-при тяжелого веса.

«Я приму участие в Гран-при тяжеловесов ACA. Моим соперником будет Кирилл Корнилов. Его дали на днях. Он хорошо работает в стойке, кикбоксер, чемпион России по тайскому боксу. Двухметровый боец, придется попотеть. Он дрался с Шамилем Газиевым. По этому поединку я его как раз знаю. Шамиль сказал, что у Кирилла сильные удары, и он хорошо работает на отходе. Похвалил стойку», — приводит слова Расулова MMA.Metaratings.ru.

На счету 31-летнего Корнилова 14 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. 36-летний Расулов одержал в смешанных единоборствах 22 победы и потерпел восемь поражений. Он был чемпионом ACB и ACA в тяжелом весе.

В других парах Гран-при выступят Алихан Вахаев и Евгений Гончаров, Мухумат Вахаев и Франсимар Барросо, а также Тони Джонсон и Адам Богатырев. Все поединки тяжеловесов за исключением последнего пройдут 17 марта. Богатырев и Джонсон встретятся 9 марта.