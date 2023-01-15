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Сегодня, 18:42

Рамазан Исмаилов считает, что Умар Нурмагомедов — угроза для любого топа UFC

Виктория Кравченко
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Известный тренер Рамазан Исмаилов оценил выступление Умара Нурмагомедова в поединке с Раони Барселосом на турнире UFC Vegas 67.

«Умар является угрозой для любого топа. По последнему бою мы увидели, что он может драться в стойке. Раньше видели, что он борется. Он уже не ставит акцент на борьбу. Он может сделать акцент на ударку, потому что хорошо работает с обеих стоек. У него есть нокаутирующий удар. Он — угроза для любого бойца. В частности для Шона О'Мэлли любой боец», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал бразильца Раони Барселоса на турнире UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе (США).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-umar-nurmagomedov-ugroza-dlya-lyubogo-topa-ufc-220057/
Умар Нурмагомедов
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