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Менеджер Макгрегора заявил, что боец вернется в октагон в 2024 году

Виктория Кравченко
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Конор Макгрегор.
Фото Getty Images

Менеджер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора рассказал, когда спортсмен вернется в октагон. Он заявил, что боец вернется в 2024 году.

«Не стоит забывать, что Конор был одним из самых тестируемых на допинг бойцов, когда активно выступал. Мы общаемся с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), разговаривали с Антидопинговым агентством США (USADA). Мы сделаем все правильно», — цитирует агента MMA Junkie.

В мае боец заявлял, что вернется в октагон до конца 2023 года.

Макгрегор не проводил поединки с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

34-летний боец планировал подраться с Майклом Чендлером, однако поединок не состоится из-за того, что ирландцу не удалось вернуться в пул USADA.

Конор Макгрегор
ММА
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