Рамазан Исмаилов: «Шевченко очень глупо проиграла»

Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о прошедшем поединке между киргизкой Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо.

«Валентина явно выигрывала бой. Грассо за спину зашла, а Шевченко начала руками искать опору. Ей надо было не опору искать, а шею защищать хотя бы одной рукой. А она как собачка начала пол царапать. Валентина очень глупо проиграла. Если бы она защищала шею в течение одной минуты, ничего бы не произошло. В четвертом раунде Шевченко перестреливала соперницу джебами. Она выигрывала по раундам 3 — 0. Даже если бы и уступила в четвертом и пятом раундах, как чемпионке ей бы все равно отдали пояс», — приводит «РБ Спорт» слова Исмаилова.

Шевченко проиграла Грассо в со-главном бою UFC 285. Мексиканка победила киргизку удушающим приемом в 4-м раунде и стала новой чемпионкой в наилегчайшем весе.