Рамазан Исмаилов назвал чемпиона ACA Гасанова терминатором

Известный тренер Рамазан Исмаилов назвал фаворита в поединке между действующим чемпионом ACA Магомедрасулом Гасановым и Саламу Абдурахмановым.

«Гасанов — фаворит. Вы же видите, какую форму он набрал и как он работает. Это терминатор. Если его не нокаутировать, его невозможно остановить. Но мы и сглазить его можем. Гасанов все делает правильно. Мне самому интересно. В какой форме будет Саламу? Он тоже хороший боец. Думаю, что пять раундов он не потянет. Три раунда еще неизвестно, а пять... Гасанов будет нагнетать, давать темп. Будет все сложнее и сложнее», — приводит Metaratings слова Исмаилова.

Поединок между Магомедрасулом Гасановым и Саламу Абдурахмановым в четвертьфинале «Гран-при» средневесов ACA состоится 16 июня в турнире ACA 159 в Сочи.