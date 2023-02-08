Рамазан Эмеев: «Волкановски сейчас король. Он многое потеряет, если проиграет Махачеву»

Бывший боец UFC Рамазан Эмеев поделился ожиданиями от боя россиянина Ислама Махачева с австралийцем Алексом Волкановски.

«Волкановски сейчас король. Он сидит на кресле, поэтому многое потеряет, если проиграет в этом бою. Он лишится своего статуса первого номера. Ведь на кону стоит не просто пояс, а звание лучшего среди всех весовых категорий. У Ислама своя цель — стать лучшим. Он идет на вершину, а этот парень уже на вершине стоит. Преимущество Ислама в том, что он более мощный, чем Волкановски от природы. Но у Алекса хороший функционал. Он постоянно идет вперед, постоянно в движении.

Данные лучше у Ислама. Я не думаю, что Волкановски ему большие проблемы создаст. Его нужно постоянно в партер переводить и давить там, не давая прийти в себя. Такой шанс не всегда бывает, поэтому я думаю, что Ислам не сделает ошибки и своего не упустит», — цитирует Эмеева Metaratings.ru.

Поединок между Махачевым и Волкановски пройдет в ночь с 11 на 12 февраля в Перте (Австралия).