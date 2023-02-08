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Сегодня, 22:20

Кикбоксер Туйнов оценил варианты исхода в бою Махачева и Волкановски

Руслан Минаев
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Российский кикбоксер Владислав Туйнов оценил возможные исходы боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Мне интересно любое мероприятие, тем более здесь выступает наш соотечественник Ислам Махачев, за которого я буду держать кулаки и рассчитывать на его победу. Я вижу два расклада в этом поединке. Либо стопроцентное доминирование Махачева, как это было в поединке с Чарльзом Оливейрой, когда он вышел и не оставил сопернику ни единого шанса, имея преимущество на протяжении всей дистанции. Второй вариант — нельзя недооценивать соперника. Волкановски будет очень опасен, потому что он обладает отличными навыками в ударке и хорошими навыками в борцовских качествах. Всякое может сложиться, потому что австралиец — один из лучших представителей ММА в мире. Волкановски способен удивить и дать чрезвычайно конкурентный и близкий бой. На протяжении пяти раундов мы можем увидеть ожесточенный поединок с активными ударными и борцовскими действиями. В любом случае, для меня фаворитом остается Ислам Махачев. Даже в близком и конкурентном поединке он сможет одержать победу», — цитирует Туйнова Metaratings.ru.

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир пройдет в ночь с 11 на 12 февраля.

Источник: Metaratings.ru
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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