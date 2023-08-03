Рахмонов может подраться с Усманом или Томпсоном

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) следующий бой может провести против седьмого номер рейтинга Стивена Томпсона (17-6) или экс-чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана (20-3). Об этом сообщил менеджер Рахмонова Даниэль Рубинштейн в соцсети X.

«Усман или «Вандербой» — идеальная замена Келвина Гастелума для Шавката», — написал журналист Джеймс Линч в соцсети X, на что менеджер Рахмонова Рубинштейн ответил: «Мы уже связались с обоими бойцами на случай, если Келвин не будет готов. Мы спросили, готовы ли они подраться [против Рахмонова] 16 сентября или 21 октября. Не очень-то хочется ждать до 11 ноября».

Рахмонов и Гастелум должны были подраться 16 сентября на UFC Fight Night, однако американец мексиканского происхождения получил травму на тренировке и бой был отменен. Гастелум попросил руководство UFC перенести поединок на 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден», на что Рахмонов ответил, что не готов ждать так долго, и предложил бой на 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Рахмонов провел в UFC пять боев. В прошлом поединке он ?победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.