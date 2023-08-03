Деметриус Джонсон намекнул на бой против 110-килограммового бодибилдера

Действующий чемпион One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) отреагировал на популярное в соцсетях видео, в котором американский бодибилдер Брэдли Мартин заявил, что победит «Могучего мышонка» в уличной драке.

Друг Мартина, экс-боец UFC Брендан Шауб (10-5), подтвердил, что поговорил с Джонсоном и тот заявил, что согласен подраться с бодибилдером. В свою очередь «Мышонок» обратился к Мартину в соцсети X: «Скоро увидимся».

Ранее Мартин уже говорил профессиональным бойцам, что он побьет их в уличной драке. Так, он утверждал, что сможет побить абсолютного чемпиона мира в легком весе по боксу Девина Хейни (30-0) и экс-бойца UFC Нейта Диаса (21-13).

Джонсон в трилогии против Адриано Мораеса (20-5) победил единогласным решением судей. Бой состоялся 5 мая на One Championship в Брумфилде, США.