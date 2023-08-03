Марк Цукерберг установил на заднем дворе октагон и этим разозлил жену
Подготовка одного из самых богатых людей в мире Марка Цукерберга к бою с самым богатым человеком на планете Илоном Маском может привести к тому, что он будет спать на диване.
Цукерберг опубликовал в соцсетях скриншот переписки со своей женой Присциллой Чан, которой он рассказал, что поставил на заднем дворе их дома октагон.
Ц: Ты видела, что на заднем дворе нашего дома стоит октагон?
Ч: Да, я его видела.
Ц: Выглядит потрясающе.
Ч: Марк...
Ц: У нас много места во дворе!
Ч: Я работала над этим газоном два года...
Цукерберг в июле получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу у известного тренера Дэйва Камарилло.
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