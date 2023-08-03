Марк Цукерберг установил на заднем дворе октагон и этим разозлил жену

Подготовка одного из самых богатых людей в мире Марка Цукерберга к бою с самым богатым человеком на планете Илоном Маском может привести к тому, что он будет спать на диване.

Цукерберг опубликовал в соцсетях скриншот переписки со своей женой Присциллой Чан, которой он рассказал, что поставил на заднем дворе их дома октагон.

Ц: Ты видела, что на заднем дворе нашего дома стоит октагон?

Ч: Да, я его видела.

Ц: Выглядит потрясающе.

Ч: Марк...

Ц: У нас много места во дворе!

Ч: Я работала над этим газоном два года...

Цукерберг в июле получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу у известного тренера Дэйва Камарилло.