«Локомотив» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо»

«Локомотив» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ — 2:1.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

На 7-й минуте счет открыл полузащитник гостей Далер Кузяев. На 31-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко восстановил равенство, а на 56-й минуте Александр Руденко вывел железнодорожников вперед и принес им победу.

«Локомотив» набрал 17 очков и поднялся на 11-е место. «Динамо» Махачкала с такими же показателями занимает 13-ю строчку.

В следующем туре махачкалинцы 4 декабря примут «Крылья Советов», а «Локомотив» 5 декабря сыграет на выезде с «Ахматом».