Рагозин после победы нокаутом в Екатеринбурге заявил о желании подраться с Минеевым

Российский средневес Михаил Рагозин после победы над бразильцем Вискарди Андраде заявил о желании провести поединок с чемпионом лиги AMC Fight Nights в среднем весе соотечественником Владимиром Минеевым.

«Мне было бы интересно провести бой с Владимиром Минеевым, — сказал Рагозин журналистам после победы. — Я уже об этом не раз заявлял. Просто тут еще нужно понимать, что у Минеева все хорошо — тем более после боя с Магой [Исмаиловым]. Он сейчас выиграл, но сейчас надо отметить, что мне понравилось, как он ведет себя после боя. Очень достойно себя ведет. Сильно не кричит, не храбрится и не хвастается. Он один из самых топовых российских бойцов. Мне было интересно разделить с ним клетку. Я знаю, что многие люди и специалисты скажут: «Да куда ты лезешь? У тебя мало шансов». Или: «У тебя вообще нет шансов». Но я лично знаю, и так не скажу. Я думаю, что у меня были бы шансы с ним. Это был бы интересный для меня бой».

Рагозин нокаутировал Андраде в главном событии турнира RCC Intro 18, который состоялся 20 ноября в Екатеринбурге. Теперь на счету представителя бойцовского клуба «Архангел Михаил» 18 побед и 5 поражений.

«Что стало бы главным оружием к победе? Я сейчас не буду раскрывать все планы. Мало ли... Жизнь штука такая. Конечно же, я, наверное, Владимиру не интересен в плане хайпа, последних событий. Но жизнь такая штука, что, возможно, в скором времени мы встретимся. Поэтому сейчас рассказывать за счет чего я хочу его выиграть... Я не буду», — заключил Рагозин.